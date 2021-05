Uomini e donne, Riccardo accusa Roberta: usato per i follower (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa è accaduto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri durante l’ultima puntata di Uomini e donne? I due (ormai ex) fidanzati se ne sono detti di tutti i colori nuovamente e sono arrivati alla resa dei conti, che ha portato alla chiusura della loro storia. Con una accusa molto pesante del tarantino contro la dama di Cassino e con tra il suo amico Armando Incarnato… Tra Roberta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Che cosa è accaduto traDi Padua eGuarnieri durante l’ultima puntata di? I due (ormai ex) fidanzati se ne sono detti di tutti i colori nuovamente e sono arrivati alla resa dei conti, che ha portato alla chiusura della loro storia. Con unamolto pesante del tarantino contro la dama di Cassino e con tra il suo amico Armando Incarnato… TraArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - amicodelpopolo1 : @susanna98890702 @matteosalvinimi Ma è vero che se il 10 % dei missili sparati da Gaza contro israele avesse toccat… - desi_ire : Matteo ma lo sai che l'opinione degli uomini in tematiche che riguardano le donne è contro natura? -