Uomini e Donne: quando finisce e cosa va in onda dopo (Di lunedì 17 maggio 2021) Uomini e Donne si concluderà su Canale 5 venerdì 28 Maggio, ma per gli amanti delle commedie romantiche turche sono in arrivo due titoli imperdibili Da un pò di tempo a questa parte, Canale 5 sembra aver trovato nelle commedie romantiche turche la sua Terra Promessa, a cui attingere per mantenere acceso il proprio daytime estivo una volta mandato meritatamente in ferie "Uomini e Donne". Il dating show condotto da Maria De Filippi, celebrerà la sua ultima puntata della stagione televisiva 2021-21 venerdì 28 Maggio: dal lunedì successivo nello slot delle 14.45 andrà in onda Mr. Wrong–Lezioni d'Amore, soap che riunisce Can Yaman e Ozge Gurel (già protagonisti due estati orsono di Bitter Sweet – ingredienti d'Amore). Al centro delle vicende di Mr. Wrong- Lezioni d'Amore, che occasionalmente potranno ...

