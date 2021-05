Roblox a quanto pare non è un videogioco ma ' un' esperienza'

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il progresso della tecnologia informatica ha consentito nel tempo migliori esperienze interattive. Una delle migliori dimostrazioni è la complessità raggiunta da molti videogiochi, che sono passati da semplici obiettivi a piattaforme dalle infinite possibilità., è forse un caso particolare e i suoi creatori hanno un'opinione molto chiara al riguardo. In una recente intervista per il portale The Verge, un portavoce diha fatto un commento che non è passato inosservato nella comunità dei videogiochi. A nome di tutti gli sviluppatori, ha sottolineato che il prodotto non è un gioco, ma piuttosto "un'". "Il termineè coerente con il modo in cui abbiamo evoluto la nostra terminologia per riflettere la realizzazione del metaverso", ha detto il portavoce. "è una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roblox quanto

Donna Glamour

La cosa divertente è che le dichiarazioni diarrivano con un obiettivo ben preciso: stare ... Secondoriportato, Epic non vuole che il tribunale chiami Fortnite un gioco, dal momento che ...... insono stati scoperti alcuni malintenzionati che cercavano di diffondere codice malevolo in questo modo. Se invece sei un 'semplice' giocatore di, sappi che le funzionalità di ban in -...In una recente intervista per il portale The Verge, un portavoce di Roblox ha fatto un commento che non è passato inosservato nella comunità dei videogiochi. A nome di tutti gli sviluppatori, ha sotto ...Perché Roblox è il videogioco per bambini e ragazzi più famoso del 2020? Migliaia di universi, avatar ed eventi, tutti a portata di schermo.