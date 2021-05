Registrò decine di riunioni con i manager Aspi prima del crollo del Morandi | l’uomo dei file segreti chiede di parlare con la Procura

(Di lunedì 17 maggio 2021) Marco Vezil, ex dirigente Spea, conosce tutti i dettagli sulle falsificazioni dei controlli al ponte e ha chiesto un nuovo colloquio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Registrò decine

Genova - Gli interrogatori sono cominciati ieri mattina, ma l'appuntamento clou è quello fissato per i prossimi giorni. Ha infatti chiesto d'essere risentito dai pubblici ministeri Marco Vezil, ex ......' Nel periodo compreso fra il 29 Luglio e il 17 Agosto 1943 - prosegue Bruno Copat - siil ... dalle foto della ricognizione la città appariva ancora in piedi, nonostante ledi migliaia ...