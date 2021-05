Punto e virgola | quando la punteggiatura ci rende più affascinanti e a sedurre è soprattutto quell' ”occhiolino”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) Di tutti i segni di interpunzione, il(;) èo che se la passa peggio. Èo che viene lasciato in disparte perché non si sa bene che cosa sia, perché non si sa bene a che cosa serva, perché è troppo rischioso usarlo o perché forse il suo uso verrebbe visto come troppo ricercato,in chat o sui social. Si pensa alla possibile scomparsa del congiuntivo, all’imminente estinzione del passato remoto, ma nessuno pensa al povero. Eppure è così simpatico, il suo uso isolato evoca spacconaggine e rassicurazione, quel simpatico, che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo usato per chiudere le conversazioni in chat, sta lì quasi a sottolineare la superiorità del mittente e del suo avere la ...