Paparesta | ' Juve - Inter a Calvarese un errore | era condizionato'

(Di lunedì 17 maggio 2021) "ntus -è sempre una gara difficile per la rivalità che c'è., dopo il primo rigore concesso alla, è andato un po' in difficoltà ed è statodalle scorrette ...

Ultime Notizie dalla rete : Paparesta Juve

Calvarese, dopo il primo rigore concesso alla, è andato un po' in difficoltà ed è stato condizionato dalle scorrette segnalazioni del Var ". Non ha dubbi l'ex arbitro Gianlucache si ...Spread the love MARINO VSVe la ricordate la...Gianluca Paparesta, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Inter è sempre una gara difficile per la rivalità che c’è. Calvarese, dopo il primo rigore concesso alla ...Gianluca Paparesta, ex arbitro, ha parlato delle polemiche arbitrali seguite all'anticipo di campionato tra Juventus e Inter. La risposta di Ordine.