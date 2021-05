Advertising

leggoit : Palermo, nonno pusher spaccia con la nipotina di 9 anni: «Conta i soldi» - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Droga a Palermo: una bimba di 9 anni contava gli incassi del nonno pusher - Giuggio72684862 : RT @UnioneSarda: #Palermo - Faceva contare alla nipotina i soldi dello spaccio: nonno in arresto - UnioneSarda : #Palermo - Faceva contare alla nipotina i soldi dello spaccio: nonno in arresto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Partinico, il nonno pusher fa contare i soldi alla nipotina. Blitz della polizia, 30 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nonno

...questore di, Leopoldo Laricchia, durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz - dell'uomo che spacciava davanti la nipotina'. E così la piccola diceva al, ...... arresti droga partinico · droga partinico ·pusher Partinico · operazione antidroga«Conta i soldi, guarda quanti sono». Il nonno pusher usava la nipotina di nove anni per contare i soldi appena incassati dalla cessione della droga. È lo spaccato allarmante ...«Conta i soldi, guarda quanti sono». Il nonno pusher usava la nipotina di nove anni per contare i soldi appena incassati dalla cessione della droga. È lo spaccato allarmante ...