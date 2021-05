MotoGP Francia: Alex Rins, dal sogno podio al terzo zero consecutivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Quello che sembrava poter essere l'anno del riscatto per Alex Rins - che nel 2020 aveva il treno per il titolo, causa infortunio alla spalla - si sta trasformando in una sorta di calvario per lo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) Quello che sembrava poter essere l'anno del riscatto per- che nel 2020 aveva il treno per il titolo, causa infortunio alla spalla - si sta trasformando in una sorta di calvario per lo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tante prime volte per la @ducaticorse a Le Mans: i numeri dopo il #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ?… - Anonymous13268 : RT @SkySportMotoGP: ?? Tante prime volte per la @ducaticorse a Le Mans: i numeri dopo il #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Tante prime volte per la @ducaticorse a Le Mans: i numeri dopo il #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… - SkySportMotoGP : ?? Tante prime volte per la @ducaticorse a Le Mans: i numeri dopo il #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -