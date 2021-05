Mancini: 'Non vinciamo da troppo, non potevamo lasciarci' (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Sono molto felice, ringrazio la Figc e il presidente. È un bellissimo momento'. Sono le prime parole di Roberto Mancini dopo il rinnovo del suo contratto : 'La nostra speranza è che questo lavoro ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Sono molto felice, ringrazio la Figc e il presidente. È un bellissimo momento'. Sono le prime parole di Robertodopo il rinnovo del suo contratto : 'La nostra speranza è che questo lavoro ...

Advertising

reportrai3 : Report questa sera 21.20 @RaiTre Anche Salvini ha incontrato lo 007 Mancini: «L'ho incontrato più volte, non ricord… - ricpuglisi : Non fate leggere questo pezzo su Vecchione a NESSUNO degli orfanelli di Conte, vi prego - fattoquotidiano : RENZI-007 ALL'AUTOGRILL Parla Gratteri “Non è vero che ho chiesto a Matteo Renzi di incontrare Marco Mancini. Sono… - SimoneSecci1 : @reportrai3 @RaiTre Avreste dovuto scrivere: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Ignazio La Russa sull’incontro Renzi-Man… - ant72lon : RT @jacopo_iacoboni: Conte ha detto a Report di aver incontrato Mancini “in occasioni tutte ufficiali, in sedi istituzionali”. Ma Mancini… -