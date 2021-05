Lione: Sinner e Musetti nel MD, Giannessi si ferma ad ad un passo (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Giannessi è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandroè stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando ...

