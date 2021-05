I capi essenziali per tornare a viaggiare

(Di lunedì 17 maggio 2021) La voglia diha raggiunto i massimi livelli storici. Ma dopo così tanto tempo trascorso senza spostarsi, sarà ancora facile preparare il bagaglio a mano? Per aiutarvi a farlo in maniera innanzitutto comoda e pratica, senza tuttavia tralasciare nemmeno una buona dose di eleganza, ecco la lista degli indispensabili. Un elenco deistrategici che si riveleranno i compagni ideali del viaggio post-pandemia. Borsa e/o zaino Incominciamo dalle basi, ossia dal contenitore. Forse non siamo ancora pronti per la valigia e il trolley, meglio ricominciare per gradi. Optiamo quindi per una via di mezzo, preferendo una soluzione più easy. Dato che il ritorno al viaggio sarà esso stesso graduale, iniziando magari con un weekend piuttosto che con un mese intero da trascorrere fuori porta, sia la borsa da portare a tracolla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : capi essenziali

GQ Italia

Il lavaggio della biancheria e di alcunidi abbigliamento non sempre garantisce i risultati ...senza ricorrere a detersivi aggressivi si può cospargere la biancheria sporca di olii...Ecco perché è importante usare pochidi abbigliamento, quelli, utili e anche glamour, per stare comode e allenarsi in tutta scioltezza. Pronte per scoprire quali sono i 5 pezzi must ...Dai crop top alle camicie annodate in vita, passando per i blazer oversize e i pantaloni extralarge, mini gonne dal sapore anni ’90, gonne a ...I pantaloni leggeri estivi uomo sono tra i capi essenziali del guardaroba maschile della stagione calda. Le proposte della moda uomo per la primavera estate 2021 sono infinite e, prima di lanciarsi in ...