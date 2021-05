Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “Aiuto Ciccone, gli abbiamo detto di correre con la testa. Lo stop di 10 giorni mi ha tolto tanto” (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo dieci giorni di gara, anche Vincenzo Nibali può tracciare un primissimo bilancio su questo Giro d’Italia 2021 a cui ha preso il via con grandi dubbi e incertezze. L’infortunio al polso e il conseguente intervento infatti, hanno complicato non poco l’avvicinamento dello Squalo dello Stretto alla sua amata Corsa Rosa conquistata nel 2013 e nel 2016. Ma finora possiamo dire che sta affrontando un percorso in crescendo, soprattutto nel suo immenso lavoro in favore di colui che, giorno dopo giorno, sta diventando la nuova speranza di podio in casa Trek-Segafredo, il predestinato Giulio Ciccone. Intervenuto al Processo alla tappa di Alessandra De Stefano, Nibali ha così raccontato i suoi primi giorni di gara dopo l’infortunio: “Ho ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo diecidi gara, anchepuò tracciare un primissimo bilancio su questoa cui ha preso il via con grandi dubbi e incertezze. L’infortunio al polso e il conseguente intervento infatti, hanno complicato non poco l’avvicinamento dello Squalo dello Stretto alla sua amata Corsa Rosa conquistata nel 2013 e nel 2016. Ma finora possiamo dire che sta affrontando un percorso in crescendo, soprattutto nel suo immenso lavoro in favore di colui che, giorno dopo giorno, sta diventando la nuova speranza di podio in casa Trek-Segafredo, il predestinato Giulio. Intervenuto al Processo alla tappa di Alessandra De Stefano,ha così raccontato i suoi primidi gara dopo l’infortunio: “Ho ...

