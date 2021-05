Debito (poco) sostenibile. La scure del rating si abbatte sul Dragone (Di lunedì 17 maggio 2021) L’inganno è un po’ sempre lo stesso. Dati macroeconomici mirabolanti che non fanno rima con finanze pubbliche a dir poco traballanti. L’economia cinese continua a viaggiare su due velocità. Da una parte ci sono Pil e produzione industriale in corsa e in fase di smaltimento dei postumi della pandemia. Dall’altra c’è una situazione del Debito privato e sovrano tutt’altro che rassicurante e di cui la crisi di fiducia in cui è sprofondato il gigante di Stato Huarong è emblema. Uno schema ripetutosi anche oggi. Ad aprile scorso la produzione industriale cinese è aumentata dello 0,5% sul mese di marzo e del 9,8% anno su anno. Un dato, quest’ultimo, superiore al 9,1% atteso dai mercati. Tuttavia si tratta di un rallentamento rispetto alla crescita del 14,1% registrata a marzo scorso, quando però gli effetti della pandemia non si erano ancora manifestati in ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021) L’inganno è un po’ sempre lo stesso. Dati macroeconomici mirabolanti che non fanno rima con finanze pubbliche a dirtraballanti. L’economia cinese continua a viaggiare su due velocità. Da una parte ci sono Pil e produzione industriale in corsa e in fase di smaltimento dei postumi della pandemia. Dall’altra c’è una situazione delprivato e sovrano tutt’altro che rassicurante e di cui la crisi di fiducia in cui è sprofondato il gigante di Stato Huarong è emblema. Uno schema ripetutosi anche oggi. Ad aprile scorso la produzione industriale cinese è aumentata dello 0,5% sul mese di marzo e del 9,8% anno su anno. Un dato, quest’ultimo, superiore al 9,1% atteso dai mercati. Tuttavia si tratta di un rallentamento rispetto alla crescita del 14,1% registrata a marzo scorso, quando però gli effetti della pandemia non si erano ancora manifestati in ...

