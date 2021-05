De Paola | “Ora basta parlare di aiuti arbitrali alla Juventus Ma quale sistema?”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 maggio 2021) Torna a difendere laPaolo De, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport. Il giornalista a Tmw Radio difende a spada tratta i bianconeri che più volte hanno beneficiato di qualche svista arbitrale per portare a casa un buon risultato. Eppure Denon vuole assolutamente sentirdiper la. Le polemiche sull’arbitraggio di-Inter: “Siamo all’ultima partita di Calvarese. Il var non è la moviola in campo, le immagini ferme non dimostrano l’esistenza di un fallo. Calvarese ha sbagliato, è stata una giornata pessima per lui, Mazzoleni e il designatore Rizzoli. Ma non c’è undietro, non bisognadino. Bisogna ribellarsi a ...