Corsa Champions: data e orari delle partite di Napoli, Milan e Juventus (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dell’ultima giornata di campionato, divisa tra sabato e domenica, come previsto dal regolamento. Le partite per gli stessi obiettivi di classifica si giocano in contemporanea. La Corsa Champions si decide in serata: le gare Napoli–Hellas Verona, Atalanta–Milan e Bologna–Juventus, si giocheranno domenica 23 maggio alle 20.45. Alla stessa ora si giocheranno anche le due sfide che determineranno il settimo posto e quindi la qualificazione alla neonata Conference League: Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma e il match salvezza Torino-Benevento. A chiudere il programma i tre anticipi di sabato 22 alle 20.45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma e Inter-Udinese di domenica 23 alle 15. Questo il quadro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dell’ultima giornata di campionato, divisa tra sabato e domenica, come previsto dal regolamento. Leper gli stessi obiettivi di classifica si giocano in contemporanea. Lasi decide in serata: le gare–Hellas Verona, Atalanta–e Bologna–, si giocheranno domenica 23 maggio alle 20.45. Alla stessa ora si giocheranno anche le due sfide che determineranno il settimo posto e quindi la qualificazione alla neonata Conference League: Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma e il match salvezza Torino-Benevento. A chiudere il programma i tre anticipi di sabato 22 alle 20.45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma e Inter-Udinese di domenica 23 alle 15. Questo il quadro ...

