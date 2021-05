(Di lunedì 17 maggio 2021) "Noi stiamo cercando candidati che possano allargare i confini del centrodestra per vincere e governare. Bisogna trovare soprattutto degli ottimi sindaci. Supuntiamo sempre su. Peccato ...

Advertising

ansa_lombardia : Comunali: Tajani, a Roma vinceremo con Bertolaso - iconanews : Comunali: Tajani, a Roma vinceremo con Bertolaso - ilfaroonline : Comunali 2021, Tajani (Forza Italia): “A Roma vinceremo con Bertolaso” - corriereroma : Comunali, Antonio Tajani: «A Roma vinceremo con Guido Bertolaso» - dianthags : RT @magar0: Osservatorio comunali #Roma Tajani: «dovremo andare a un personaggio politico: penserei a Maurizio Gasparri» Gasparri: «Anto… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Tajani

Agenzia ANSA

Lo ha detto il coordinatore di FI Antonioa Radio 24. A Roma "siamo convinti che con Bertolaso andremo al ballottaggio e vinceremo", ha aggiunto. .Su Roma puntiamo sempre su Bertolaso - ha annunciatodai microfoni di Radio 24 - Peccato per Albertini , troveremo un candidato vincente" anche a Milano . A Roma "siamo convinti che con ...Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Milano investe nella formazione dei ragazzi fragili per garantire una ripresa solidale nel segno del lavoro e ..."Noi stiamo cercando candidati che possano allargare i confini del centrodestra per vincere e governare. Bisogna trovare soprattutto degli ottimi sindaci. Su Roma puntiamo sempre su Bertolaso. (ANSA) ...