Campania, De Luca contro il reddito di cittadinanza: “Si sono create delle anomalie” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, questa volta, non dell’emergenza Covid ma della situazione riguardante il reddito di cittadinanza. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, questa volta, non dell’emergenza Covid ma della situazione riguardante ildi. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 L'articolo

Advertising

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - infoitinterno : Matrimoni in Campania, l'ordinanza di De Luca: 'Siamo pronti a ripartire' - voce_neldeserto : i circa 1000 contagiati giornalieri in Campania su circa 8000 in tutta Italia, sono un'enormità. Il sig. De Luca i… - valtaro : #Green pass, Luigi De Magistris contro Vincenzo de Luca: 'In Campania si fa propaganda sul ...… - puccetto10 : @bravimabasta luca in campania si chiamano schiattamuorti -