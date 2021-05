Calendario Mondiale Superbike 2021: programma, orari, tv. Le date dei 13 GP (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Mondiale 2021 di Superbike sta per cominciare. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna). Saranno tredici gli appuntamenti previsti e con l’Italia che avrà il fine-settimana di Misano, sul circuito “Marco Simoncelli”, dall’11 al 13 giugno (terzo GP dell’anno). La novità è rappresentata dal GP della Repubblica Ceca a Most, che di fatto sostituirà la prova di Phillip Island (Australia). Sul circuito ceco si correrà dal 6 all’8 agosto. L’accordo tra la categoria e gli organizzatori cechi sarà valido per cinque anni. Di seguito il Calendario 2021 del Mondiale ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildista per cominciare. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna). Saranno tredici gli appuntamenti previsti e con l’Italia che avrà il fine-settimana di Misano, sul circuito “Marco Simoncelli”, dall’11 al 13 giugno (terzo GP dell’anno). La novità è rappresentata dal GP della Repubblica Ceca a Most, che di fatto sostituirà la prova di Phillip Island (Australia). Sul circuito ceco si correrà dal 6 all’8 agosto. L’accordo tra la categoria e gli organizzatori cechi sarà valido per cinque anni. Di seguito ildel...

Advertising

RogosCooper : Ripartiamo! Il prossimo fine settimana tanti appuntamenti dedicati alla scoperta della natura RN Foce Isonzo??matti… - flavio130868 : RT @sabbatini: Cambiamenti nel calendario del Mondiale #F1. Salta il #GPTurchia del 13 giugno. Anticipa di 7 giorni il #GPFrancia al Caste… - paoloangeloRF : Nuove modifiche al calendario di F1: date e circuiti - sabbatini : Cambiamenti nel calendario del Mondiale #F1. Salta il #GPTurchia del 13 giugno. Anticipa di 7 giorni il #GPFrancia… - OA_Sport : #F1 Cambia il calendario 2021: non si corre in Turchia e doppio appuntamento in Austria. Tutte le informazioni -