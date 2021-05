Bufera in consiglio regionale Il centrodestra propone di tagliare gli interventi | ' Regolamento da cambiare' Il Pd | ' Bavaglio'

(Di lunedì 17 maggio 2021) ANCONA - 'Una proposta lesiva del sistema democraticoche ha come unico obiettivo quello di imbavagliare l'opposizione'. Spara ad alzo zero il consigliere dem Antonio Mastrovincenzo, che ...

Advertising

Antonio98854326 : Anni 20, bufera in Rai. Salvini e Meloni difendono il servizio anti-Ue: 'No censura' - Il Tempo… - nuova_venezia : Il sindaco vota contro l’ordine del giorno di Tiozzo che contestava i toni sessisti. Ferro: «Un’amministrazione non… - CLAUDIOMARTANO2 : RT @DiDimiero: Altro che bufera. Il Consiglio di Stato ha inferto un colpo micidiale al Csm respingendone il ricorso.contro la sentenza del… - anna30048679 : RT @DiDimiero: Altro che bufera. Il Consiglio di Stato ha inferto un colpo micidiale al Csm respingendone il ricorso.contro la sentenza del… - avatar1dory : RT @DiDimiero: Altro che bufera. Il Consiglio di Stato ha inferto un colpo micidiale al Csm respingendone il ricorso.contro la sentenza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera consiglio

corriereadriatico.it

Tra domani e giovedì il governo vedrà le Regioni, poi ildei ministri darà l'ok e il ... la cui serrata aveva scatenato unapolitica.In prima battuta, tra i firmatari compariva anche il presidente delDino Latini, che poi però si è sfilato. Il documento Ma cosa ha fatto salire sulle barricate il Pd, e non ha convinto ...ANCONA - «Una proposta lesiva del sistema democratico regionale che ha come unico obiettivo quello di imbavagliare l’opposizione». Spara ad alzo zero il consigliere dem ...Massimo Giletti intervista il magistrato Sebastiano Ardita sulla bufera che ha investito la magistratura e il Csm in seguito alla ...