Ambiente, cultura e informazione, al via la settimana della Natura

Sette giorni alla riscoperta del patrimonio Naturalistico e culturale italiano, sette appuntamenti internazionali importanti e simbolici per rilanciare un turismo sostenibile, capace di spaziare dai beni culturali ai cibi locali, alla tutela dell'inestimabile patrimonio di biodiversità che rende l'Italia un Paese unico al mondo. E' l'obiettivo della 'settimana della Natura', giunta alla seconda edizione, che si terrà dal 18 al 24 maggio. Una settimana di appuntamenti, dunque, per vivere e conoscere la Natura. Turismo culturale nei parchi, tutela della biodiversità, protezione delle api e delle tartarughe, salvaguardia del patrimonio Naturalistico, sono i protagonisti di questi ...

