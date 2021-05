Vigorito: “Abbiamo ancora delle possibilità. Chi non se la sente non verrà a Torino” (Di domenica 16 maggio 2021) Il presidente dei sanniti, Oreste Vigorito, ha parlato così dopo l’amaro pari contro il Crotone ai microfoni di Offiside: “Ho parlato con la squadra. Gli umori sono quelli di come se fosse caduto il mondo, ma dimentichiamo che c’è un’altra possibilità. I funerali non ci sono ancora in casa Benevento. Abbiamo dato solo una possibilità in più al Torino che ha due risultati su tre contro la Lazio. Al di là di questo, la squadra è stata fermata. Sono stati sospesi tutti i permessi. Aspetteremo il risultato dell’Olimpico. Coloro che se la sentono di giocare verranno a Torino, altrimenti chi avrà un piccolo fastidio psicologico o fisico resterà a Benevento. Sono decisioni che prenderemo da qui a 48 ore. Come ho già spiegato ai tifosi, che ancora una volta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Il presidente dei sanniti, Oreste, ha parlato così dopo l’amaro pari contro il Crotone ai microfoni di Offiside: “Ho parlato con la squadra. Gli umori sono quelli di come se fosse caduto il mondo, ma dimentichiamo che c’è un’altra. I funerali non ci sonoin casa Benevento.dato solo unain più alche ha due risultati su tre contro la Lazio. Al di là di questo, la squadra è stata fermata. Sono stati sospesi tutti i permessi. Aspetteremo il risultato dell’Olimpico. Coloro che se la sentono di giocare verranno a, altrimenti chi avrà un piccolo fastidio psicologico o fisico resterà a Benevento. Sono decisioni che prenderemo da qui a 48 ore. Come ho già spiegato ai tifosi, cheuna volta ...

