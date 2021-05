Simona Malpezzi | Salvini ci fa perdere i soldi del Recovery

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) “getta cattiva luce sul lavoro che l’Italia sta facendo. Offre pretesti per far dire a quei Paesi sovranisti di cui è amico, e che non volevano sostenere la politica europea delFund, che l’Italia non è all’altezza. Invece noi porteremo a termine le riforme senza le quali il nostro Paese non riparte.lo sa?”. Così la capogruppo del Pd al Senatoin un’intervista a Repubblica. “ci dica cosa vuole fare in questo governo, perché le regole d’ingaggio non sono cambiate. Se vuole continuare a prendere parte al governo, si attenga a quanto stabilito davanti al presidente Mattarella per portare fuori il Paese dalla pandemia e farlo ripartire. Le riforme servono per usare compiutamente idel Pnrr. Che gioco sta giocando? ...