Sakharov | Sassoli | “Europa democratica gli deve molto”

(Di domenica 16 maggio 2021) In“dobbiamoalla vita e all’impegno di Andrei. A 100 anni dalla sua nascita l’nondimenticare l’uomo e il simbolo della lotta per i diritti e la libertà”. Lo dichiara all’Adnkronos il presidente del Parlamento David. “È per questo – continua– che rendiamo omaggio allo scienziato russo che ha sacrificato tutta la sua vita nel combattere contro il totalitarismo”. “Non è un caso – aggiunge – che il Parlamento Europeo abbia intitolato al suo nome il premio che annualmente viene assegnato a coloro che, ovunque nel mondo, si battono per la difesa dei valori fondamentali, la libertà e i diritti umani. L’libera e– conclude – è riconoscente all’uomo che ci ha resi tutti ...

Lo dichiara all'Adnkronos il presidente del Parlamento David. Leggi anche 100 anni fa nasceva Andrei, il suo destino eccezionale, la memoria dimenticata da un Paese in crisi ...... tanto da meritare i premi Rafto e, prima di essere insignita del Premio Nobel per la ... ha commentato su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David. La Farnesina d'altro ...In Europa "dobbiamo molto alla vita e all'impegno di Andrej Sakharov. A 100 anni dalla sua nascita l'Europa non deve dimenticare l'uomo e il simbolo della lotta per i diritti e la libertà". Lo dichiar ...