Medio Oriente, Onu impegnata per un cessate il fuoco immediato (Di domenica 16 maggio 2021) 'Quest'ultimo ciclo di violenza perpetua i cicli di morte, distruzione e disperazione e spinge più lontano ogni speranza di coesistenza e pace. L'Onu sta attivamente coinvolgendo tutte le parti verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) 'Quest'ultimo ciclo di violenza perpetua i cicli di morte, distruzione e disperazione e spinge più lontano ogni speranza di coesistenza e pace. L'Onu sta attivamente coinvolgendo tutte le parti verso ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - RaiNews : 'Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono necessaria per una speranza comune e una conv… - repubblica : ?? Medio Oriente, notte di razzi su Israele e bombe su Gaza. Distrutta casa del leader di Hamas. Oggi il Consiglio d… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Medio Oriente, Onu impegnata per un cessate il fuoco immediato #gaza - AngeloAmbroset : RT @la_peau_douce_: Quand’ero piccola lo chiamavano Vicino Oriente. Poi è diventato Medio Oriente. Forse perché siamo mediocremente interes… -