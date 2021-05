Ginnastica | la Brixia vince il 19° Scudetto Fate imperiali | Giorgia Villa e Alice D’Amato al top | torna Elisa Iorio

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) LaBrescia si conferma Campionessa d’Italia e conquista l’ottavoconsecutivo, il 19mo della sua gloriosa storia. La Leonessa si era presentata con tutti i favori del pronostico al PalaVesuvio di Napoli, dove è andata in scena la Final Six della Serie A diartistica, e non ha ovviamente deluso le aspettative. Tutto estremamente facile per le ragazze del DT Enrico Casella e del presidente Folco Donati, che hanno giganteggiato in lungo e in largo in terra campana, sfoggiando un bellissimo stato di forma che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai distanti appena due mesi. Le azzurre erano reduci dagli ottimi Europei, affrontati tre settimane fa a Basilea dopo un inverno difficile a causa di alcune positività al virus, quarantene e allenamenti discontinui. Rispetto a quanto si è visto in ...