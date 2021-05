Gigi Buffon | l' indiscrezione di Luciano Moggi | carriera finita? Proprio no | scenario clamoroso

(Di domenica 16 maggio 2021) La penna del tifoso di calcio spesso trasforma la realtà in virtualità, per far credere quello che più interessa a quella penna. Ed è capace di originare quel sentimento popolare che spinse ad esempio un giudice (il professor Serio) del tribunale sportivo di Calciopoli a confessare che quella sentenza aveva seguitotal sentimento. E pensare che la deontologia giornalistica suggerisce che devono essere raccontati i fatti, come avvengono, senza prendere parte per nessuno. Troppo spesso però, nell'ambiente calcistico, queste regole vengono disattese perché il tifo prevale sulla realtà vera delle cose. Ecco ad esempio perché la cena fatta qualche tempo fa dai giocatori juventini Arthur, Mckennie e Dybala passò per molti giorni sulle prime pagine di tutti i giornali, sportivi e non, come un trasgressione da punire severamente, mentre la stessa cosa fatta dal ...

...portiere Gianluigie del suo futuro, sia in ottica Nazionale che di club: ' E' un campione straordinario, sarebbe fantastico vederlo ai Mondiali 2022 . Mancini dovrebbe pensarci visto che...Nella Juventus che oggi scenderà in campo contro l'Inter nell'ultima allo Stadium non ci sarà spazio per lui nella formazione titolare. Parliamo ovviamente di, che saluterà in questo modo in modo definitivo l'impianto che lo ha visto per anni trionfare con la maglia bianconera. Oggi il numero 1 non sarà della sfida, ma sarà protagonista ...Anche chi è uscito prima, come CR7, o chi è uscito prima, come Buffon e Bonucci, unito al coro di soddisfazione per il successo e speranza verso l’obiettivo Champions ...Si apre il mercato dei portieri: visite per l’ex Inter, Musso e Scuffet in uscita, può arrivare Rossi dal Boca ...