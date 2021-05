Finale Amici 20 | tutte le percentuali del televoto tra Deddy | Aka7even | Sangiovanni | Giulia e Alessandro

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladidi ieri sera ha avuto un regolamento diverso a quello degli anni scorsi. All’inizio dello show si sono sfidati i 3 cantanti ed ad avere la meglio è statocon il 40%, secondocon il 31% e terzocon il 29%. Dopo è stata la volta dei ballerini ed ha vintoStabile con il 59% contro il 41% diCavallo. La finalissima tra i due fidanzatini ha visto trionfare la ballerina, 60% contro il 40 di(che per molti era il favorito). Il pubblico da casa è stato chiaro, lesono abbastanza nette e non ci sono state vittorie risicate, i telespettatori hanno scelto chiaro e forte. E visti i risultati da qui in avanti chiamatemi Biccy Otelma....

...sei lunghi mesi Sangiovanni è stato uno dei cantanti più amati di questa ultima edizione di... lui dentro lavorava per riuscire ad arrivare alladel programma. TI POT REBB E ANCHE ...Alessandro Cavallo dopo ladiconfessa: 'Avevo delle concezioni della danza diverse' Ieri sabato 15 maggio 2021 su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del noto talent20 , che ha chiuso i battenti con ...Luca Marzano, alias Aka7even, ha parlato dopo la finale di Amici 20: 'I miei ideali e la mia convinzione mi hanno portato ad andare avanti' ...16 mag 2021 - La finale del talent show è andata in onda ieri: trionfo per la 22enne cantante per metà imperiese e per metà malgascia.