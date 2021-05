Ferlaino compie 90 anni | è stato il presidente dei 2 Scudetti del Napoli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 maggio 2021) “Quando comprai Maradona tante persone si scandalizzarono per la cifra che avevo pagato. Anche quando presi Savoldi, i probiviri didissero che qui in città mancavano le scuole e le fogne, ma erano due cose molto diverse. Oggi è una cosa comune sentire di cifre incredibilmente alte per tutti i grandi calciatori e infatti le società sono piene di debiti”. Corrado90, e nella sua riflessione sulle differenze di quel calcio e l’attuale c’e’ tutto il mutare delle cose. Ma se si parla di Maradona, il pensiero dell’exdelevoca dolore. “La sua morte è stata una sorpresa terribile: è come perdere uno di famiglia”, dice all’ANSA, senza nascondere il dolore di chi sa che i padri non dovrebbero mai sopravvivere ai figli....