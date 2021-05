Alessandro Talotti | morto a 40 anni l’atleta di salto in alto

Advertising

Trieste - È morto questa mattina a Trieste, a 40 anni, il campione di salto in alto, che da tempo lottava con un tumore.vanta un primato di 2,30 metri all'aperto e di 2,32 al coperto: era sposato con Silvia Stibilj, ex pattinatrice artistica a rotelle ...Una notizia che fa piangere il cuore a tutti gli appassionati. L'atletica, ed in particolare la specialità del salto in alto, perdestorico sportivo con in bacheca anche due Olimpiadi, quella di Atene e quella di Pechino. L'atleta è morto all'età di soli 40 anni. È mancato a Udine dove ha lasciato moglie e ...L'atletica piange Alessandro Talotti, ex saltatore azzurro, morto a 40 anni. Di seguito, il ritratto di un campione di sport e di vita. Anche FIDAL Lazio e il presidente Fabio Mar ...Ha lottato a lungo contro un brutto male. Ma proprio quando pensava di aver vinto la sua sfida, Alessandro Talotti, uno dei migliori saltatori in alto azzurri di sempre, non ce l'ha fatta. Si è spento ...