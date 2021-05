Vaccino, il sindaco di Ischia: “Seconda dose per i turisti sarebbe una marcia in più” (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – “Richiamo del Vaccino per i turisti sull’isola? sarebbe sicuramente una cosa auspicabile, ma chiaramente la gestione delle vaccinazioni non rientra nella sfera di competenza degli Enti Locali. Se la Regione e le Asl dessero il via libera sarebbe certamente un servizio importante, una marcia in più e anche un incentivo per i turisti a venire qui”. Lo dice all’Adnkronos Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, commentando la possibilità di poter somministrare la Seconda dose di Vaccino anche ai turisti nel periodo delle vacanze estive. “Siamo onesti però – continua – già gli sforzi della Asl di competenza, la Napoli 2 Nord, che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Richiamo delper isull’isola?sicuramente una cosa auspicabile, ma chiaramente la gestione delle vaccinazioni non rientra nella sfera di competenza degli Enti Locali. Se la Regione e le Asl dessero il via liberacertamente un servizio importante, unain più e anche un incentivo per ia venire qui”. Lo dice all’Adnkronos Enzo Ferrandino,di, commentando la possibilità di poter somministrare ladianche ainel periodo delle vacanze estive. “Siamo onesti però – continua – già gli sforzi della Asl di competenza, la Napoli 2 Nord, che ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccino, il #Sindaco di #Ischia: 'Seconda dose per i turisti sarebbe una marcia in più' **… - zazoomblog : Covid: sindaco Taormina ‘favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza anche per stranieri’ (3) - #Covid: #sindaco… - TV7Benevento : Covid: sindaco Taormina, 'favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza, anche per stranieri' (3)... - TV7Benevento : Covid: sindaco Taormina, 'favorevolissimo a richiamo vaccino in vacanza, anche per stranieri' (2)... - sindaco_roma : RT @RobertoBurioni: Quello che non tutti capiscono è che fino al 9 novembre 2020 non era per nulla scontato che un vaccino efficace fosse d… -