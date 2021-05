Uomini e Donne, le gravi accuse a Roberta Di Padua: interviene anche Gianni Sperti (Di sabato 15 maggio 2021) Uomini e Donne è al centro del gossip per una querelle in corso che vede protagoniste delle dame storiche del Trono over, nel dettaglio Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco da una parte e Roberta Di Padua e Valentina Autiero dall’altra. Le prime, in occasione di un intervento social e in risposta ad alcuni quesiti dei follower, hanno speso parole piccate su Roberta e Valentina, fino ad arrivare a lanciare accuse velate alla Di Padua di uno sfiorato investimento in strada. Dichiarazioni forti per cui, intanto, Roberta fa sapere di voler prendere dei seri provvedimenti e neanche l’opinionista del dating-show, Gianni Sperti, si risparmia. Come vi indichiamo di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021)è al centro del gossip per una querelle in corso che vede protagoniste delle dame storiche del Trono over, nel dettaglio Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco da una parte eDie Valentina Autiero dall’altra. Le prime, in occasione di un intervento social e in risposta ad alcuni quesiti dei follower, hanno speso parole piccate sue Valentina, fino ad arrivare a lanciarevelate alla Didi uno sfiorato investimento in strada. Dichiarazioni forti per cui, intanto,fa sapere di voler prendere dei seri provvedimenti e nel’opinionista del dating-show,, si risparmia. Come vi indichiamo di ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - ciropellegrino : #PropagandaLive da e ha dato spazio non solo a donne e uomini, ma a storie di marginalità ignorate dalla gran parte… - gaNerone50 : @fanpage Quindi 7 a 1 la competenza di uomini vs donne nella puntata di ieri. Classica ipocrisia della sinistra spo… - Polvere78 : @DelgeIl Era stata invitata da propaganda live a parlare di Israele e Palestina. Pare abbia visto che il programma… -