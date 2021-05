**Terremoto: scossa magnitudo 4 a Gubbio** (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 4 è stata registrata poco prima delle 10 a Gubbio, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è avvenuto a una profondità di 10 km. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Unadi4 è stata registrata poco prima delle 10 a Gubbio, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è avvenuto a una profondità di 10 km.

