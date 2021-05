Scioccante rivelazione di Arisa: “Sono stata molestata” (Di sabato 15 maggio 2021) Anche la cantante, e coach di “Amici 20”, Arisa in passato è stata molestata sessualmente: “Ero già adulta e queste…” (Getty Images)Siamo abituati a vederla, sia nelle vesti di cantante che in quella di giudice/coach di talent, prima a “X-Factor” e ora in quello sbanca-ascolti “Amici 20“, condotto dalla regina dell’etere italiano, Maria De Filippi, risoluta, autoironica e talmente sicura delle proprie idee da difenderle a spada tratta non facendosi mettere i piedi in testa da nessuno; un coraggio che Arisa dimostra anche nel mostrarsi, nelle foto che posta sui suoi canali social, con tutte le sue imperfezioni, con gli inestetismi e soprattutto con i rotolini di grasso tanto da essere diventata una paladina del “body positive“. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa, perché è diventata ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) Anche la cantante, e coach di “Amici 20”,in passato èmolesessualmente: “Ero già adulta e queste…” (Getty Images)Siamo abituati a vederla, sia nelle vesti di cantante che in quella di giudice/coach di talent, prima a “X-Factor” e ora in quello sbanca-ascolti “Amici 20“, condotto dalla regina dell’etere italiano, Maria De Filippi, risoluta, autoironica e talmente sicura delle proprie idee da difenderle a spada tratta non facendosi mettere i piedi in testa da nessuno; un coraggio chedimostra anche nel mostrarsi, nelle foto che posta sui suoi canali social, con tutte le sue imperfezioni, con gli inestetismi e soprattutto con i rotolini di grasso tanto da essere diventata una paladina del “body positive“. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, perché è diventata ...

dk5xh_ : @Liz_Mandy 'ecco l'ho detto' come se fosse una rivelazione scioccante capito - PinascoDanilo : RT @IshtarVivace: Qualcuno ha guardato report ieri sera? Qualche scioccante rivelazione sui calzini non abbinati alla cravatta? - tefulmino : RT @IshtarVivace: Qualcuno ha guardato report ieri sera? Qualche scioccante rivelazione sui calzini non abbinati alla cravatta? - Margher69152351 : RT @IshtarVivace: Qualcuno ha guardato report ieri sera? Qualche scioccante rivelazione sui calzini non abbinati alla cravatta? - nuccia20 : RT @IshtarVivace: Qualcuno ha guardato report ieri sera? Qualche scioccante rivelazione sui calzini non abbinati alla cravatta? -