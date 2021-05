Sampdoria, contro l'Udinese assenti Silva e Ramirez (Di sabato 15 maggio 2021) GENOVA - L'allenatore della Sampdoria , Claudio Ranieri , ha diramato la lista dei convocati che affronteranno la trasferta contro l' Udinese fissata per domenica alle 15. Mancheranno solo Gastón ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) GENOVA - L'allenatore della, Claudio Ranieri , ha diramato la lista dei convocati che affronteranno la trasfertal'fissata per domenica alle 15. Mancheranno solo Gastón ...

Advertising

SerieA : L’@Inter festeggia con una goleada: 5??-1?? per i Campioni d’Italia contro la @sampdoria! ?????? #InterSamp… - sportli26181512 : Sampdoria, contro l'Udinese assenti Silva e Ramirez: Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori in vista de… - ilmiaomilanista : Quindi mi state assicurando che i rigori per il Milan contro Bologna Benevento Torino Crotone Udinese Sampdoria dec… - 1000Cuori : ?? Primavera - Domani al 'Galli' contro la Sampdoria. Fischio d'inizio ore 17 ?? - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per il match contro la #Sampdoria?? Squad list ?? ?? -