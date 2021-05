Pagelle Spezia Torino: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo (Di sabato 15 maggio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Spezia Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Torino, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saponara FLOP: Bremer VOTI Al termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saponara: BremerAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Spezia, le pagelle di CM: Pobega straripante, che errori di Farias - infoitsport : Le pagelle di Pobega: una doppietta (forse) decisiva per la salvezza dello Spezia - Spezia_1906 : ?? Seratona per #Pobega e co. ? Bocciato #Farias ?? Le pagelle dello #Spezia sui quotidiani #SampdoriaSpezia - infoitsport : Sampdoria-Spezia 2-2, le pagelle: Pobega protagonista, Verre e Keita gonfiano la rete - OdeonZ__ : Sampdoria-Spezia, le pagelle: Keita dà la scossa, 6,5. Pobega, gol e qualità: 7 -