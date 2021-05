La rivelazione di James Rodriguez | «Nel calcio non è rimasto molto tempo per me»

(Di sabato 15 maggio 2021) Il trequartista dell’Evertonha annunciato che non giocherà ancora a lungo, trequartista dell’Everton e capitano della Colombia, in una intervista al sito ufficiale della Lega colombiana ha rivelato che non giocherà ancora a lungo a. «Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò, ma penso che siapoconelper me, non vorrei giocare quando sarò troppo vecchio. Voglio godermi al massimo questi ultimi anni e aiutare i giovani». L'articolo proviene daNews 24.

Il trequartista dell'Everton James Rodriguez ha annunciato che non giocherà ancora a lungo James Rodriguez, trequartista dell'Everton e capitano della Colombia, in una intervista al sito ufficiale della Lega colombiana ha rivelato che non giocherà ancora a lungo a calcio. "Non posso dirvi ...