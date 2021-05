Israele, Biden protesta con Netanyahu per il numero di vittime. Primo colloquio anche con Abu Mazen (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente americano Joe Biden, parlando al telefono col premier israeliano Benyamin Netanyahu e con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Biden ha detto al Primo ministro di Israele di essere preoccupato per le vittime civili di entrambe le parti e per la sicurezza dei giornalisti, la cui protezione deve essere rafforzata. Durante il colloquio con Abu Mazen – il Primo dall’insediamento, a gennaio, alla Casa Bianca – , il presidente degli Stati Uniti ha parlato degli «ultimi sviluppi» a Gaza, dove l’escalation si è fatta via via più preoccupante e dove l’aviazione israeliana ha distrutto diversi edifici che ospitavano, tra le altre cose, uffici giornalistici e appartamenti privati. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente americano Joe, parlando al telefono col premier israeliano Benyamine con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abuha detto alministro didi essere preoccupato per lecivili di entrambe le parti e per la sicurezza dei giornalisti, la cui protezione deve essere rafforzata. Durante ilcon Abu– ildall’insediamento, a gennaio, alla Casa Bianca – , il presidente degli Stati Uniti ha parlato degli «ultimi sviluppi» a Gaza, dove l’escalation si è fatta via via più preoccupante e dove l’aviazione israeliana ha distrutto diversi edifici che ospitavano, tra le altre cose, uffici giornalistici e appartamenti privati. Il ...

