Internazionali di Roma: ancora Sonego! Vola in semifinale e trova Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Continua la fantastica corsa di Lorenzo Sonego agli Internazionali di Roma, dove il piemontese giocherà la prima semifinale 1000 in carriera. Battuto in tre set intensi Andrey Rublev, Lorenzo affronterà Novak Djokovic protagonista con Stefanos Tsitsipas di un altro quarto di finale di altissimo livello. Sonego subisce nel primo e comanda nel secondo Nei primi turni di battuta Sonego sembra dimostrare quel tennis solido e propositivo visto contro Thiem. Rublev è un tipo di giocatore diverso dall’austriaco e si adatta meglio al gioco rapido del torinese. In un terzo game che aveva visto Lorenzo avanti 40-15 il russo ha saputo tenere botta e approfittare dei momenti di poca lucidità dell’avversario, trovando il primo break del match. Rublev prende perfettamente le misure al gioco di Sonego e in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Continua la fantastica corsa di Lorenzo Sonego aglidi, dove il piemontese giocherà la prima1000 in carriera. Battuto in tre set intensi Andrey Rublev, Lorenzo affronterà Novakprotagonista con Stefanos Tsitsipas di un altro quarto di finale di altissimo livello. Sonego subisce nel primo e comanda nel secondo Nei primi turni di battuta Sonego sembra dimostrare quel tennis solido e propositivo visto contro Thiem. Rublev è un tipo di giocatore diverso dall’austriaco e si adatta meglio al gioco rapido del torinese. In un terzo game che aveva visto Lorenzo avanti 40-15 il russo ha saputo tenere botta e approfittare dei momenti di poca lucidità dell’avversario,ndo il primo break del match. Rublev prende perfettamente le misure al gioco di Sonego e in ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - albertocol9 : RT @SkyTG24: Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale - AbruzzoNomade : RT @Eurosport_IT: ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è di nuo… -