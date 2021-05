Inter, Musso il preferito per il post-Handanovic: Silvestri il più semplice (Di sabato 15 maggio 2021) L’Inter alla ricerca di un portiere per il dopo Handanovic In casa Inter è iniziata da tempo la ricerca di un portiere che a partire dalla prossima stagione si possa alternare con Handanovic per poi prendere il posto da titolare a partire dalla stagione successiva. Per la Gazzetta dello Sport il profilo ideale dei nerazzurri è quello di Juan Musso dell’Udinese con cui trovare un’intesa non sarà affatto semplice. “Mettere vicino ad Handanovic un portiere alla stessa altezza. L’obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l’avvicendamento in un ruolo nel quale per nove campionati non c’è mai stata discussione. In quest’ottica il portiere perfetto, per età, è Juan Musso dell’Udinese. All’Inter lo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) L’alla ricerca di un portiere per il dopoIn casaè iniziata da tempo la ricerca di un portiere che a partire dalla prossima stagione si possa alternare conper poi prendere ilo da titolare a partire dalla stagione successiva. Per la Gazzetta dello Sport il profilo ideale dei nerazzurri è quello di Juandell’Udinese con cui trovare un’intesa non sarà affatto. “Mettere vicino adun portiere alla stessa altezza. L’obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l’avvicendamento in un ruolo nel quale per nove campionati non c’è mai stata discussione. In quest’ottica il portiere perfetto, per età, è Juandell’Udinese. All’lo ...

Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Handa prende Zenga e per il futuro l'Inter lo vede... 'alla Buffon': Musso è in pole - FcInterNewsit : GdS - Handa prende Zenga e per il futuro l'Inter lo vede... 'alla Buffon': Musso è in pole - FcInterNewsit : GdS - Musso tra Inter, Roma e Premier: l'Udinese ha già messo gli occhi sull'erede - summad981 : @Alessandroasr17 @filippoASR1927 Handanovic sarà un danno ma sicuramente è meglio del secondo portiere no? Per quan… - __Ssam_7 : Abbiamo capito perché Radu non gioca. Musso please come to Inter with you friend Rodrigo D.P. #Inter #InterRoma #FCIM #IMInter -