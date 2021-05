Gaza | escalation no stop Le prossime mosse di Netanyahu

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Da questa mattina un barrage missilistico lanciato dai gruppi palestinesi ha colpito diverse città israeliane, tra cui Tel Aviv (dove un razzo è caduto nelle aree centrali). Israele ha risposto con una fitta serie di bombardamenti che hanno centrato anche alti ranghi tra i comandanti delle milizie. Colpito anche l’edificio che ospita alcuni media internazionali come al Jazeera, AFP e Associated Press. “Il mondo saprà meno di ciò che sta accadendo aa causa di ciò che è accaduto oggi”, ha scritto AP in un comunicato. Le forze aeree israeliane hanno chiesto agli occupanti di sgomberarlo prima del bombardamento; i motivi dell’attacco sono che secondo gli israeliani ospitava “military assets” di Hamas. A short while ago, IAF fighter jets struck a multi-story building which contained military assets belonging to the intelligence offices of the Hamas terror ...