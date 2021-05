Fonseca: “Non abbiamo fatto giocare la Lazio. Darboe? Farà tanta squadra” (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby contro la Lazio, ultimo derby di Fonseca in capitale. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto e dedico questa vittoria ai nostri tifosi. abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono rimasti concentrati non lasciando giocare la Lazio e penso che offensivamente abbiamo creato sempre pericoli. Darboe? Devo essere sincero, quello che ha fatto cambiare è stata la partita con il Manchester. La squadra ha giocato bene e penso che non aveva senso cambiare nuovamente. L’entrata di Darboe nella squadra ci ha cambiato, è un giocatore giovane e di grande coraggio. E’ stato importante ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby contro la, ultimo derby diin capitale. Queste le sue parole: “Sono molto soddise dedico questa vittoria ai nostri tifosi.preparato bene la partita, i ragazzi sono rimasti concentrati non lasciandolae penso che offensivamentecreato sempre pericoli.? Devo essere sincero, quello che hacambiare è stata la partita con il Manchester. Laha giocato bene e penso che non aveva senso cambiare nuovamente. L’entrata dinellaci ha cambiato, è un giocatore giovane e di grande coraggio. E’ stato importante ...

Riccardoproiet6 : #romalazio 2-0 ??vittoria meritata per i #giallorossi su tutti i giovani #Darboe #Fuzato e il trascinatore #Dzeko..… - ANCAFEBIA : RT @ilmckennista: @battitomilan7 In Italia vanno avanti i paraculi che hanno i giornalisti amici Stanno incensando Mourinho che fa spettac… - GuidoGagliardi2 : @LucaSimo58 @giuliocardone69 Fonseca non ha fatto emergere nulla. Nello sport le motivazioni fanno la differenza. N… - Solo_La_Roma : Mamma quanto ha pianto Inzaghi... Fonseca non ha mai parlato per tutto l'anno... A questi gli mancavano 2 giocatori… - eden_kruse : RT @calledope: La Serie A senza Paulo Fonseca perde prima che un ottimo allenatore un grandissimo uomo. Da non romanista, grazie mister.? -