Doppio platino per ‘Chiamami per nome’ di Francesca Michielin e Fedez (Di sabato 15 maggio 2021) Fedez e Michielin – Ph. Fabrizio CestariMILANO – Il singolo di Fedez e Francesca Michielin ‘Chiamami per nome’, arrivato al secondo posto nella classifica finale della 71a edizione del Festival di Sanremo (categoria Campioni), ha ottenuto la certificazione di Doppio disco di platino. A due mesi dalla conclusione della kermesse, la canzone, che ha superato i 24 milioni di stream, è ancora in Top 20 tra i singoli più venduti secondo la classifica FIMI/Gfk ed è uno dei brani sanremesi più trasmessi dalle radio. Il relativo videoclip è nato da un’idea di Francesca e Federico, con la direzione di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, per richiamare l’attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021)– Ph. Fabrizio CestariMILANO – Il singolo diper, arrivato al secondo posto nella classifica finale della 71a edizione del Festival di Sanremo (categoria Campioni), ha ottenuto la certificazione didisco di. A due mesi dalla conclusione della kermesse, la canzone, che ha superato i 24 milioni di stream, è ancora in Top 20 tra i singoli più venduti secondo la classifica FIMI/Gfk ed è uno dei brani sanremesi più trasmessi dalle radio. Il relativo videoclip è nato da un’idea die Federico, con la direzione di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, per richiamare l’attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, ...

Advertising

elisatoffoli : Woooow! Grazie al mio fratellino #CarlBrave per aver fatto volare questa canzone e a Jacopo Pesce per aver fatto na… - PEACHYWORLD2 : RT @Lopinionista: Doppio platino per ‘Chiamami per nome’ di Francesca Michielin e Fedez - Lopinionista : Doppio platino per ‘Chiamami per nome’ di Francesca Michielin e Fedez - giulia08682086 : RT @thetrueshade: Comunque volevo precisare che ho molti più addominali ora rispetto a questa foto. Ah si e poi volevo dirvi anche anche ch… - _cuoreamaro_ : @noveprimavere se abbiamo letto la stessa persona (orchide4) è praticamente un hate account di Gaia che dice di ess… -