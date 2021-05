Avere 25 anni oggi. L’imprenditrice Giada Zhang: «Se sei oro luccicherai» (Di sabato 15 maggio 2021) ««Ero l’unica bambina con gli occhi a mandorla della scuola, non parlavo bene l’italiano e ho sempre dovuto fare un passo in più rispetto agli altri per essere almeno alla pari. Questo mi ha insegnato che ogni problema è superabile: ciò che conta è il modo in cui reagiamo alle difficoltà, che ci fortificano sempre». Giada Zhang, nata a Cremona da genitori cinesi, non si è accontentata. Sostenuta da uno dei valori cardine dell’etica del lavoro orientale, il Chiku, che significa “mangiare amaro”, ha imparato che per raggiungere grandi traguardi bisogna fare sacrifici. Ceo di Mulan Group, che produce piatti freschi per la grande distribuzione, e che dal 2020 è anche e-commerce, è stata appena inserita da Forbes tra gli imprenditori under 30 più promettenti d’Europa. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) ««Ero l’unica bambina con gli occhi a mandorla della scuola, non parlavo bene l’italiano e ho sempre dovuto fare un passo in più rispetto agli altri per essere almeno alla pari. Questo mi ha insegnato che ogni problema è superabile: ciò che conta è il modo in cui reagiamo alle difficoltà, che ci fortificano sempre»., nata a Cremona da genitori cinesi, non si è accontentata. Sostenuta da uno dei valori cardine dell’etica del lavoro orientale, il Chiku, che significa “mangiare amaro”, ha imparato che per raggiungere grandi traguardi bisogna fare sacrifici. Ceo di Mulan Group, che produce piatti freschi per la grande distribuzione, e che dal 2020 è anche e-commerce, è stata appena inserita da Forbes tra gli imprenditori under 30 più promettenti d’Europa. Leggi anche ...

