Atp Lione 2021, forfait di Lorenzo Sonego: Musetti entra in tabellone principale (Di sabato 15 maggio 2021) La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Lorenzo Sonego non prenderà parte al torneo ATP 250 di Lione 2021. Impegnato ancora al Foro Italico, dopo una settimana a dir poco estenuante, il piemontese ha giustamente optato per una pausa così da preparare al meglio il Roland Garros. Poco male però per il tennis italiano, dal momento che a prendere il posto di Sonego sarà Lorenzo Musetti. Il talento di Carrara sarà quindi l’avversario di primo turno di Felix Auger-Aliassime, inizialmente sorteggiato proprio contro Sonego. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale:non prenderà parte al torneo ATP 250 di. Impegnato ancora al Foro Italico, dopo una settimana a dir poco estenuante, il piemontese ha giustamente optato per una pausa così da preparare al meglio il Roland Garros. Poco male però per il tennis italiano, dal momento che a prendere il posto disarà. Il talento di Carrara sarà quindi l’avversario di primo turno di Felix Auger-Aliassime, inizialmente sorteggiato proprio contro. SportFace.

