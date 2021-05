Arisa ammette | “Sono stata molestata”

Leggi su solodonna

(Di sabato 15 maggio 2021) In una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnini nel suo programma in onda su Rai Due, Belve,ha rivelato agli ascoltatori un doloroso retroscena sulla sua vita. La donna, infatti, in passato èmole! Di recenteha fatto molto parlare di sé a causa di una serie di alti e bassi con il fidanzato Andrea Di Carlo con cui, a quanto pare, attualmente è di Articolo completo: dal blog SoloDonna