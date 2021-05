Vaccino AstraZeneca Lazio, Open Day 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: ‘Tutto esaurito’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Non è ancora arrivato il giorno delle somministrazioni, ma l‘Open Day che si terrà il 15 e il 16 maggio nel Lazio con le prenotazioni ha già riscosso un “successo”. In poche ore, infatti, a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo si è raggiunto il sold out e ora a disposizione ci sono pochissimi slot. A renderlo noto è stato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che non ha nascosto il suo entusiasmo: “Successo straordinario. La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti. L’esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale”. Leggi anche: Latina, al via l’allestimento dell’Hub vaccinale al polo fieristico Expo in via Monti Lepini Open Day AstraZeneca nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Non è ancora arrivato il giorno delle somministrazioni, ma l‘Day che si terrà il 15 e il 16nelcon le prenotazioni ha già riscosso un “successo”. In poche ore, infatti, a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo si è raggiunto il sold out e ora a disposizione ci sono pochissimi slot. A renderlo noto è stato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che non ha nascosto il suo entusiasmo: “Successo straordinario. La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti. L’esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamentere che richiederemo alla struttura commissariale”. Leggi anche: Latina, al via l’allestimento dell’Hub vaccinale al polo fieristico Expo in via Monti LepiniDaynel ...

