Uno Weekend su Rai 1 con Anna Falchi e Convertini: si parte a luglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Per descrivere il clima che si respirerà nel fine settimana di Rai 1, del nuovo programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi si parla di mercati, quelli che ancora sopravvivono nonostante la pandemia, i mercati con le bancarelle, con la merce a buon prezzo, i mercati dove si trova di tutto, dai vestiti ai giocattoli passando per la frutta fresca. Secondo il comunicato stampa ufficiale della Rai, sarà questo il clima respirato dal pubblico di Uno Weekend, il nuovo programma condotto dalla coppia che lo scorso anno non aveva fatto brillare gli ascolti del primo canale con C'è tempo per. Cancellato questo titolo, si pensa al fine settimana con un nuovo format ma con la stessa coppia dello scorso anno. Per Beppe Convertini quindi, dopo l'impegno invernale con Linea Verde ( dove non ha mai convinto ...

Sporvino1 : @alice_ledda_ @MMmarco0 @Giulio_Firenze Non importa Alice...era uno scherzo. Manca ancora tanto per quel weekend. ??… - gallerieditalia : Siamo arrivati all’ultimo weekend di “Ma noi ricostruiremo”: la mostra, affiancando le foto dei luoghi più simbolic… - CarmelaFedele6 : RT @BeppeConvertini: Buongiorno Amiche e Amici, ci seguirete quest’estate a Uno Weekend con @1AnnaFalchi su @RaiUno ? ?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: UNO WEEKEND, BEPPE CONVERTINI A BUBINOBLOG: “MUSICA, ALLEGRIA E L’ITALIA DEI MERCATI” Grazie e in bocca al lupo @BeppeConve… - BeppeConvertini : Buongiorno Amiche e Amici, ci seguirete quest’estate a Uno Weekend con @1AnnaFalchi su @RaiUno ? ?? -