Torna in libreria “La notte dei due silenzi”, il romanzo di Ruggero Cappuccio (Di venerdì 14 maggio 2021) In attesa di conoscere, tra meno di un mese, la cinquina dell’edizione 2021 del Premio Strega, arriva in libreria con Feltrinelli “La notte dei due silenzi”, il romanzo di Ruggero Cappuccio che nel 2008 fu finalista del prestigioso evento culturale ideato da Maria Bellonci. Ambientato nel 1858, durante il Regno di Napoli, il libro, in una nuova versione elaborata dall’autore, prende forma da un’indagine sulle inquietudini del principe Alessandro Altomare, rinchiuso in un impenetrabile silenzio dopo che l’amatissima moglie è stata portata via dal vaiolo. Il chiaro segno, secondo i più, di una follia causata dal dolore della perdita. Un destino al quale non si rassegna Eugenio, il fratello di Alessandro, che decide di ospitare per un consulto nella dimora di famiglia in ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) In attesa di conoscere, tra meno di un mese, la cinquina dell’edizione 2021 del Premio Strega, arriva incon Feltrinelli “Ladei due”, ildiche nel 2008 fu finalista del prestigioso evento culturale ideato da Maria Bellonci. Ambientato nel 1858, durante il Regno di Napoli, il libro, in una nuova versione elaborata dall’autore, prende forma da un’indagine sulle inquietudini del principe Alessandro Altomare, rinchiuso in un impenetrabileo dopo che l’amatissima moglie è stata portata via dal vaiolo. Il chiaro segno, secondo i più, di una follia causata dal dolore della perdita. Un destino al quale non si rassegna Eugenio, il fratello di Alessandro, che decide di ospitare per un consulto nella dimora di famiglia in ...

Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - giulio_galli : RT @DeAPlanetaLibri: Dopo lo straordinario successo internazionale del suo primo manuale, Kenichi Sakuma torna a insegnarci come prenderci… - _PLANETBOOK : Enrico Stel torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo CAPYBARA. - tuttoteKit : ARF! KIDS, la fiera del fumetto, torna a Roma dal 21 maggio #ARFKIDS #Sio #tuttotek - VinceMaielli : RT @LibriLonganesi: Torna il commissario Sigfried Sauer nel nuovo romanzo di Fabiano Massimi, in cui l’autore fa luce su una delle vicende… -