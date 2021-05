The Elder Scrolls 5: Skyrim, un giocatore ha ucciso tutte le creature viventi e non del gioco – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Un giocatore di The Elder Scrolls 5: Skyrim ha deciso di uccidere tutte le oltre 4000 creature viventi (e non) del gioco solo per il gusto di farlo.. C’è chi in un gioco di ruolo cerca l’avventura, chi un posto tranquillo da esplorare e chi persino l’amore. In questo caso, però, un giocatore di The Elder Scrolls 5: Skyrim ha deciso che il suo scopo nel gioco doveva essere quello di uccidere tutte le creature presenti in questa remota regione settentrionale dell’universo creato da Bethesda. Ed è quinti partito per una lunga crociata durante la quale ha massacrato tutti gli … Notizie giochi PlayStation 4Read ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Undi The5:ha deciso di ucciderele oltre 4000(e non) delsolo per il gusto di farlo.. C’è chi in undi ruolo cerca l’avventura, chi un posto tranquillo da esplorare e chi persino l’amore. In questo caso, però, undi The5:ha deciso che il suo scopo neldoveva essere quello di ucciderelepresenti in questa remota regione settentrionale dell’universo creato da Bethesda. Ed è quinti partito per una lunga crociata durante la quale ha massacrato tutti gli … Notizie giochi PlayStation 4Read ...

Advertising

Asgard_Hydra : The Elder Scrolls 5: Skyrim, un giocatore ha ucciso tutte le creature viventi e non del gioco -… - dlcompare_it : Con l'avvicinarsi dell'estate si avvicina anche il lancio della prossima espansione di The Elder Scrolls Online. Ta… - The_First_Elder : @Highfarm_Financ @Oyeyemisupreme @Adexoluwatoyin @AbdulhameedDisu @FirstBanke @The_First_Elder 0x4ec970D4… - Efi2E : @nolongerhuman93 Ci ho pensato, durante il primo lockdown ho giocato tanto ad Animal Crossing NH, ma in generale sa… - The_First_Elder : @n1ceofficial 0x4ec970D448E9c3e59ac5904329465361d87e7668 -