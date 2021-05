Starfield potrebbe essere una via di mezzo tra No Man' s Sky e Outer Wilds e lontano dalle meccaniche di Mass Effect

(Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano senza sosta i rumor relativi all'attesissimodi Bethesda e, questa, volta è un utente ResetEra ha condividere nuove indiscrezioni sul titolo. Stando a quanto emerso attraverso le fonti dell'utente,una via ditra No Man's Sky ee non offriràcome quelle viste nella saga di. Il titolo sarebbe focalizzato sull'esplorazione spaziale e, a quanto pare, sarà protagonista all'E3 2021. Leggi altro...

Il sondaggio non menziona, ma non è chiaro a cos'altroriferirsi questa domanda. Al momento Bethesda non ha smentito né confermato questi leak e dato che dinon sappiamo ...Forse non vedrà l'uscita nel 2021 ma il reveal diessere davvero vicino. Ad oggi infatti sono più di uno gli indizi che Bethesdamostrare il gioco nei prossimi mesi. Ieri si è parlato di un'immagine trapelata online , che ...Una nuova voce di corridoio vedrebbe il misterioso titolo sci-fi di Bethesda incentrato più sull'esplorazione spaziale che sui combattimenti.Il QuakeCon 2021 si terrà ad agosto in formato digitale | Bethesda rivelerà ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane.